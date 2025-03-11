نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (28)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه الجولة…
وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد 0-1
تشيلسي × ليسترسيتي 1-0
توتنهام هوتسبير × بورنموث 2-2
مانشستر يونايتد × آرسنال 1-1
نوتينغهام فورست × مانشستر سيتي 1-0
ليفربول × ساوثهامبتون 3-1
كريستال بالاس × إبسويتش تاون 1-0
برايتون × فولهام 2-1
برينتفورد × أستون فيلا 0-1
وولفرهامبتون × إيفرتون 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 70 نقطة
2- آرسنال: 55 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 51 نقطة
4- تشيلسي: 49 نقطة
5- مانشستر سيتي: 47 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد: 47 نقطة