نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يزداد المشهد إثارة في السباق نحو لقب هداف الدوري التركي، ويتصدر السباق مع نهاية مباريات الجولة السابعة والعشرين لاعب إسطنبول باشاك شهير، كريستوف بياتيك…
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- فيكتور أوسيمين (غلطة سسراي): 17 هدفاً
3- يوسف النصيري (فنربخشة): 16 هدفاً
4- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً
5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 14 هدفاً
6- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً
7- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً
8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 11 هدفاً
9- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف