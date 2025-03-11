الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يزداد المشهد إثارة في السباق نحو لقب هداف الدوري التركي، ويتصدر السباق مع نهاية مباريات الجولة السابعة والعشرين لاعب إسطنبول باشاك شهير، كريستوف بياتيك…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً

2- فيكتور أوسيمين (غلطة سسراي): 17 هدفاً

3- يوسف النصيري (فنربخشة): 16 هدفاً

4- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 16 هدفاً

5- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 14 هدفاً

6- مامي تيام (أيوبسبور): 12 هدفاً

7- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً

8- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 11 هدفاً

9- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف