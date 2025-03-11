الدوري الإسباني (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

إسبانيول × جيرونا 1-1

خيتافي × أتلتيكو مدريد 1-0

ريال مدريد × رايو فاليكانو 2-1

أتلتيك بلباو × ريال مايوركا 1-1

ريال بيتيس × لاس بالماس 1-0

ريال سوسيداد × إشبيلية 0-1

سيلتافيغو × ليجانيس 2-1

ديبورتيفو ألافيس × فياريال 1-0

فالنسيا × بلد الوليد 2-1

برشلونة × أوساسونا- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 57 نقطة

2- ريال مدريد: 57 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 49 نقطة

5- فياريال: 44 نقطة