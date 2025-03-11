نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (27)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
إسبانيول × جيرونا 1-1
خيتافي × أتلتيكو مدريد 1-0
ريال مدريد × رايو فاليكانو 2-1
أتلتيك بلباو × ريال مايوركا 1-1
ريال بيتيس × لاس بالماس 1-0
ريال سوسيداد × إشبيلية 0-1
سيلتافيغو × ليجانيس 2-1
ديبورتيفو ألافيس × فياريال 1-0
فالنسيا × بلد الوليد 2-1
برشلونة × أوساسونا- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 57 نقطة
2- ريال مدريد: 57 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 49 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة