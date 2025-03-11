الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بهدفيه في مرمى كاسابيا، رفع فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بكرة القدم، متفوقاً بفارق 13 هدفاً عن أقرب منافسيه..

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 27 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 14 هدفاً

3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 12 هدفاً

4- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 9 أهداف

5- فانجيليس بافليديس (بنفيكا): 9 أهداف

6- ريكاردو هورتا (سبورتينغ براغا): 8 أهداف

7- أليخاندرو ماركيس (إستوريل برايا): 8 أهداف

8- كاسيانو دياز مورير (كاسابيا): 8 أهداف

9- بروما (سبورتينغ براغا): 8 أهداف

10- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 8 أهداف

11- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف