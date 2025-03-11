نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تابع كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مطاردة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وبات على بعد 3 أهداف فقط منه في سباق لقب هدافي الدوري الإسباني بكرة القدم.
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 21 هدفاً
2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 18 هدفاً
3- انتي بوديمير (أوساسونا): 14 هدفاً
4- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 13 هدفاً
5- رافينيا (برشلونة): 13 هدفاً
6- إنريكي غارسيا كيكي (ديبورتيفو ألافيس): 11 هدفاً
7- أيوزي بيريز (فياريال): 11 هدفاً
8- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 11 هدفاً
9- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف
10- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف
11- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 10 أهداف