الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تابع كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مطاردة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وبات على بعد 3 أهداف فقط منه في سباق لقب هدافي الدوري الإسباني بكرة القدم.

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 21 هدفاً

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 18 هدفاً

3- انتي بوديمير (أوساسونا): 14 هدفاً

4- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 13 هدفاً

5- رافينيا (برشلونة): 13 هدفاً

6- إنريكي غارسيا كيكي (ديبورتيفو ألافيس): 11 هدفاً

7- أيوزي بيريز (فياريال): 11 هدفاً

8- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 11 هدفاً

9- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف

10- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف

11- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 10 أهداف