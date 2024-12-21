نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معركة تكسير العظام.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد | التشكيل والقنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يلتقي البلوجرانا مع ضيفه الروخي بلانكوس، مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا



تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينز، كليمنت لونجليه، خافي جالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، صامويل لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز.

ويتساوى برشلونة مع أتلتيكو مدريد في رصيد النقاط (38 نقطة)، ليتقاسما قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويأتي خلفهما ريال مدريد ثالثًا بفارق نقطة وحيدة، علمًا بأن قطبي مدريد كل منهما لديه مباراة مؤجلة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُذاع اللقاء بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

