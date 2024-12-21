انت الأن تتابع خبر عالمية أمل كلوني بنحافة مفرطة في سان تروبيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للمحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني وزوجها الممثل العالمي جورج كلوني اثارت جدلا واسعا.



وظهرت أمل في الصورة في إحدى شوارع سان تروبيه، حيث كانت في طريقها مع زوجها لتناول العشاء، وأثارت جدلا واسعا بنحافتها المفرطة.

وارتدت امل قميص ابيض شفاف ، مع شورت جينز قصير أبرز ملامح جسدلا النحيف، ما اثار التساؤلات حول صحتها.

وبينما كانت الاحاديث تدور حول علاقة الثنائي الزوجية والشائعات المتعلقة بالخلافات بينهما، إلا أنهما ظهرا في الصورة بتناغم تام وبحالة من السعادة والراحة خلال وجودهما في جنوب فرنسا.