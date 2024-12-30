إنجاز طبي جديد .. عقار واعد لعلاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” مؤخرًا عن موافقتها على عقار جديد لعلاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي الكلاسيكي (CAH)، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر على الغدد الكظرية. هذا التطور الطبي يمثل نقلة نوعية في علاج هذا المرض، حيث يقدم للمرضى خيارًا علاجيًا جديدًا يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الستيرويدات، ويخفف من الآثار الجانبية المرتبطة بها.

ما هو تضخم الغدة الكظرية الخلقي؟

تضخم الغدة الكظرية الخلقي هو اضطراب وراثي ينتج عن نقص إنزيم أساسي في الغدد الكظرية، مما يؤدي إلى اختلال في إنتاج هرمونات الكورتيزول والألدوستيرون وزيادة إنتاج هرمونات الأندروجين. هذه الاضطرابات الهرمونية تسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل في النمو، واختلالات في ضغط الدم، وتشوهات جنسية، وزيادة نمو الشعر عند الإناث.

كيف يعمل العقار الجديد؟

يعمل العقار الجديد عن طريق استهداف بروتين محدد في الدماغ يتحكم في إنتاج هرمونات الغدة الكظرية. من خلال تثبيط هذا البروتين، يساعد العقار على تنظيم عمل الغدد الكظرية ويقلل من إنتاج الأندروجينات الزائدة. هذا بدوره يساعد في استقرار مستويات الهرمونات في الجسم ويقلل الحاجة إلى جرعات عالية من الستيرويدات.

فوائد العقار الجديد:

تقليل الاعتماد على الستيرويدات: يقلل العقار بشكل كبير من الحاجة إلى استخدام جرعات عالية من الستيرويدات، مما يقلل من خطر الآثار الجانبية المرتبطة بها مثل زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، و ضعف العظام.

تحسين نوعية الحياة: يساعد العقار على تحسين نوعية حياة المرضى من خلال السيطرة على الأعراض المرتبطة بمرضهم.

خيار علاجي جديد: يوفر العقار خيارًا علاجيًا جديدًا للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية أو يعانون من آثار جانبية شديدة.

الآثار الجانبية المحتملة:

على الرغم من الفوائد الكبيرة للعقار الجديد، إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل التعب والدوخة وآلام العضلات والمفاصل. ومع ذلك، تعتبر هذه الآثار الجانبية بشكل عام خفيفة ومتحملة.

مستقبل علاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي:

يعد هذا العقار إنجازًا طبيًا كبيرًا ويفتح آفاقًا جديدة لعلاج تضخم الغدة الكظرية الخلقي. ومع استمرار الأبحاث، من المتوقع تطوير علاجات أكثر فعالية وأمانًا لهذا الاضطراب النادر.