كوتينيو: لا أشعر بالندم على هذه الخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أكد النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، لاعب فاسكو دي جاما البرازيلي، أنه لا يشعر بالندم على خطوة الانضمام لصفوف برشلونة، في يناير/كانون الثاني 2018.

ولم يتمكن كوتينيو من تثبيت أقدامه داخل النادي الكتالوني، حيث خرج مُعاراً في مناسبتين الأولى لصفوف بايرن ميونخ (صيف 2019)، والثانية لصفوف أستون فيلا في يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن يضمه الفريق الإنكليزي بصفة نهائية في صيف ذات العام.

وقال كوتينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “لم تسر الأمور في برشلونة كما توقعت، وما توقعه البعض حدث” .

وأضاف: “أنا أول من أطالب نفسي بالتطوير داخل الملعب، وأقول لنفسي إنني يجب أن أقدم المزيد”.

وأتم حديثه بهذا الشأن: “لقد حاولت أن أقدم كل شيء، وكنت دائماً محترفاً للغاية، ولا أشعر بالندم على أي شيء في هذا الأمر”.