إفطار صحي منتج .. دليل شامل لتحسين روتينك الصباحي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تشعر بالتعب والإرهاق في منتصف النهار رغم تناولك وجبة إفطار؟ قد يكون السبب هو بعض العادات الخاطئة التي تتبعها في الصباح. الإفطار هو الوجبة الأهم في اليوم، واختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحسن مزاجك وطاقتك ويحسن أدائك.

أخطاء شائعة يجب تجنبها في الإفطار:

الإفراط في الكربوهيدرات: التركيز على الكربوهيدرات دون الحصول على ما يكفي من البروتين والدهون الصحية يؤدي إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي فور الاستيقاظ: بدء اليوم بتنشيط الدماغ بمعلومات عشوائية قد يؤثر على تركيزك وإنتاجيتك.

كيف تبني إفطارًا صحيًا ومتوازنًا؟

أضف البروتين إلى وجبتك: البروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويزيد من طاقتك. بعض الخيارات الجيدة تشمل البيض والجبن القريش واليوجورت.

اختر الكربوهيدرات المعقدة: بدلًا من الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، اختر الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

لا تنسَ الدهون الصحية: الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات تساعد في امتصاص الفيتامينات والمعادن.

ابدأ يومك بنشاط: بدلًا من تصفح الهاتف، مارس بعض التمارين الخفيفة أو التأمل لتحسين مزاجك وطاقتك.

فوائد الإفطار الصحي:

تحسين الأداء العقلي: يوفر الإفطار الصحي الطاقة اللازمة للدماغ لتحسين التركيز والذاكرة.

تنظيم الوزن: يساعد الإفطار الصحي في تنظيم الشهية ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

رفع مستوى الطاقة: يزود الإفطار الجسم بالوقود اللازم للبدء بيوم نشط.

تحسين المزاج: يساعد الإفطار الصحي على تحسين المزاج وتقليل التوتر.