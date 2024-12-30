أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية في صناعة السينما. ونشر أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو من مراسم تسلمه الدكتوراة الفخرية، وكتب في التعليق: "لحظة تسليمى الدكتوراة الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم .. مش عارف أعبر عن شكرى بكلمات غير الحمدالله وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم و ظن الجمهور وأفضل أعمل أفلام من تمثيل وإخراج وإنتاج تكون أقوى من كل اللي فات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الفيشاوي يحصل على الدكتوراة الفخرية في صناعة السينما أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية في صناعة السينما.ونشر أحمد الفيشاوي عبر صفحته ال إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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