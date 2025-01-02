فن ومشاهير

وصول علاء مبارك عزاء أحمد عدوية

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القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى عزاء الفنان القدير أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوى  بمدينة التجمع الخامس لمواساة نجله محمد عدوية.

 

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وصول علاء مبارك عزاء أحمد عدوية 
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وصول علاء مبارك عزاء أحمد عدوية 

 

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أبرز الحاضرين 

توافد عدد من نجوم الفن على العزاء لمواساة أبناء الراحل النجم  محمد عدوية وشقيقته وردة. 

وحضر حتى الآن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو.

أحمد عدوية

أحمد عدوية، أيقونة الغناء الشعبي في مصر والعالم العربي، استطاع بصوته العذب وأسلوبه الفريد أن يقدم لونًا موسيقيًا خاصًا به. قدم أغنيات لا تُنسى مثل "بنت السلطان" و"يا بنت الحلال"، والتي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن الشعبي. شكلت مسيرته الفنية مصدر إلهام لأجيال متتالية من المطربين، مؤكدًا مكانته كأحد أعلام الفن المصري.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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