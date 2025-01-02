بحضور مصطفى قمر.. نجوم الفن يودعون أحمد عدوية في عزاء مهيب

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس مساء اليوم تجمعًا كبيرًا من نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد عدوية.

و كان من بين أبرز الحاضرين الفنان مصطفى قمر، الذي ظهر متأثرًا برحيل صديقه، حيث قدّم واجب العزاء لأسرة الفقيد، وأشاد بمسيرته الفنية التي أثرت الأغنية الشعبية في مصر لعقود طويلة.

العزاء شهد أيضًا حضور عدد كبير من نجوم الفن الشعبي، من بينهم حكيم، خالد عجاج، عبد الباسط حمودة، وعصام كاريكا، إلى جانب نجوم آخرين مثل محمد محيي ومجموعة من الشخصيات العامة.

الحضور الكبير يعكس المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها عدوية في قلوب زملائه ومحبيه.

أحمد عدوية

الراحل أحمد عدوية يُعد أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر، وحقق نجاحات كبيرة بأغانيه التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور، مثل "بنت السلطان" و"سلامتها أم حسن". برحيله، فقدت الساحة الفنية رمزًا من رموزها الخالدة.