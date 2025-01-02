سيمون تكشف أسرار تعاونها مع فاتن حمامة وموقف لا يُنسى مع مدحت صالح

القاهرة - محمد ابراهيم - سيمون: من كواليس "ضمير أبلة حكمت" مع فاتن حمامة إلى حكايات مدحت صالح ورسالة إلى 2025

أطلّت الفنانة المصرية سيمون في لقاء مميز مع الإعلامية يمني بدراوي على شاشة النهار لتروي حكايات من مسيرتها الحافلة، التي تمتزج فيها الثقافة والفن. تطرّقت إلى ذكريات تعاونها مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وأبرز المحطات في حياتها التي جمعت بين الغناء والتمثيل، وصولًا إلى رسالتها إلى المستقبل.

فاتن حمامة: مدرسة الالتزام والإبداع

استرجعت سيمون تجربتها مع النجمة الراحلة فاتن حمامة في أعمالها، معتبرة أن العمل مع سيدة الشاشة كان "مدرسة فنية".

وقالت: "تعلمت منها الكثير عن الالتزام والدقة، فقد كانت شخصية تملك من الحكمة والبصيرة ما يجعل كل من حولها يتأثر بها كواليس المسلسل كانت بالنسبة لي فرصة ذهبية لصقل مهاراتي الفنية، وأصبحت نقطة تحول في نظرتي للعمل الفني وأنا فخورة اني اتكرمت في لندن وحصلت على هذه الجايزةلاكمل مسيرة فاتن حمامة."

موقف طريف مع مدحت صالح

لم تغفل سيمون ذكر موقف لا يُنسى حدث خلال إحدى حفلاتها الجامعية مع الفنان مدحت صالح. بسبب تأخره عن الحفل، وجدت نفسها مضطرة للوقوف أمام الجمهور والتفاعل معهم بشكل مباشر. وقالت: "كنت أشعر بالخجل في البداية، لكن ذلك الموقف جعلني أتغلب على مخاوفي وأكسر الحواجز بيني وبين الجمهور كانت تجربة ساعدتني على بناء علاقات أعمق مع محبي الفن الحقيقي."

رحلة ثقافية متنوعة

سيمون، التي نشأت بين قنا والمنصورة وشبرا، أكدت أن خلفيتها الثقافية شكّلت جانبًا مهمًا في مسيرتها درست الأدب الفرنسي في جامعة عين شمس، وأوضحت أنها كانت دائمًا عاشقة للمواد الأدبية وعن دور والدها في حياتها، قالت: "كنت أحب القراءة ولدينا مكتبة ضخمة في المنزل عندما واجهتني مديرة المدرسة بقولها إنني اخترت السهل، ذهبت إلى والدي وشاركت معه الموقف. نصحني بأن أختار ما أحب وأتعامل مع كل المواد كفرص للثقافة وليس مجرد تعليم."

وأضافت: "أحب الثقافة بشكل كبير وهناك فرق كبير بين الثقافة والتعليم، ولهذا أحرص دائمًا على تعلم أشياء جديدة. على سبيل المثال، أنهيت مؤخرًا دراسة اللغة الألمانية، وهذا كان تحديًا جديدًا بالنسبة لي."

"تاكسي" نقطة الانطلاقة الفنية

عن بدايتها الفنية، قالت سيمون: "أغنية (تاكسي) كانت نقطة انطلاقي في عالم الفن. قدّمتني للجمهور بشكل واسع وأصبحت علامة فارقة في حياتي. لم أكن أتوقع أن تحقق هذا النجاح الكبير، لكنها كانت بمثابة بطاقة تعريفي للجميع."

رسالة إلى المستقبل

في ختام اللقاء، وجهت سيمون رسالة مؤثرة إلى الجمهور وإلى العالم العربي قائلة: "أنا مصرية 100%، أفتخر بجذوري وبأنني عشت في أماكن مختلفة أثرت في شخصيتي أعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا جديدًا مليئًا بالأمل والخير والسلام. أتمنى أن يعم السلام في العالم العربي، وأشكر الصحافة والإعلام العربي على دعمهما الدائم."