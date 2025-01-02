مي فاروق تحتفل بزفافها من الفنان محمد العمروسي غداً تحتفل المطربة مي فاروق بزفافها من الفنان محمد العمروسي غدا الخميس الموافق 2 يناير 2025 بأحد الفنادق الكبرى ب إقرأ المزيد

تحتفل المطربة مي فاروق بزفافها من الفنان محمد العمروسي غداً الخميس الموافق 2 يناير 2025، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث وجه العروسين الدعوة للأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه لمشاركتهما فرحتهما التي تأتى بعد عام من احتفالهما بخطبتهما.

وكانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من عام 2024، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربين، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.