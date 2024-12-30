نابولي يعلن فسخ عقد مدافعه بالتراضي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد مدافعه، ماريو روي، بالتراضي.

وقال نابولي في بيان له: “يعلن نادي نابولي واللاعب ماريو روي، أنهما اتفقا بشكل متبادل على إنهاء العقود الحالية بدءاً من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024”.

وأضاف البيان: “يوجه نابولي الشكر لماريو روي على التزامه طوال السنوات التي قضاها بالقميص الأزرق السماوي، متمنيًا له التوفيق في بقية مسيرته”.

جدير بالذكر، أن ماريو روي انضم لصفوف نابولي، صيف 2017، قادماً من روما.

وشارك روي مع نابولي في 227 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 26 آخرين.