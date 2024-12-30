لهذا السبب.. فريدة سيف النصر تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة فريده سيف النصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت في لايف عبر حسابها بموقع «تيك توك» وتحدثت عن سبب غيابها عن مسلسل «العتاولة» الموسم الثاني، المقرر عرضه رمضان 2025.

سبب تصدر فريدة سيف النصر التريند

وكشفت فريدة عن سبب غيابها عن مسلسل «العتاولة» الموسم الثاني، المقرر عرضه رمضان 2025، قالت: «المؤلف قال في ندوة إنه ا جابت سقف الدور فقولت طيب.. وأنا زعلانة منهم الحقيقة لأني حبيت الشخصية جدا واتعلقت بيها، الشخصية دي أنا اللي خلقتها وخلتها لحم ودم وبقت زي بنتي وبنتي غدرت بيا وأبوها طلع مش كويس فخلاص يبقى مش مهم الاتنين».

سبب طلاق فريدة سيف النصر

ومن ناحية اخري، سبق ووقالت فريدة سيف النصر، في تصريحات تلفزيونية إنها انفصلت عن زوجها بالطلاق 3 مرات، متابعة: «حدث الطلاق بيننا ثلاث مرات، وكان بيحبني جدا وأنا كمان وكنا مجانيين جدا، وفي آخر طلاق لم أستطع أن أسامحه، وكان من الصعب أن ألجأ لمحلل، كانت لي صديقة وكنت أترك المنزل لها وأحبها وكانت قريبة مني، وكنت أنا حلوة جدا وهي لم تكن حلوة، وكانت الصدمة أنها تزوجت زوجي بعد كل ما قدمته لها، ولم أسامح زوجي على ذلك».

أخر اعمال فريدة سيف النصر

وكان أخر اعمال فريدة سيف النصر هو مسلسل العتاولة، حيث ظهرت بشخصية سترة ونالت انتشار واسع بهذه الشخصية، وشارك فريدة سيف النصر في بطولة مسلسل العتاولة كلًا من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، ميمي جمال وغيرهم، ودارت أحداثه حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.