الصور الكاملة.. حماقي يتألق بأجواء عالمية فى رأس السنة ويشعل أبو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الميجا ستار محمد حماقي أضخم إحتفالية ليلة رأس السنة 2025 فى العاصمة الإماراتية أبوظبي بمواصفات لايف عالمية وبحضور من ضخم من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية.



وللمرة الأولى يقدم حماقي الحفل على وصلتين يتخللهما "العد التنازلي" لاستقبال اللحظات الأولي من عام 2025 وسط استعراضات ضخمة من ال fire works زادت من آجواء البهجة والإثارة للجمهور بلحظات لا تنسى مع نجمهم المفضل.

الأغاني التي قدمها حماقي في الحفل



حرص حماقي فى بداية الحفل على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"،"أدرنالين " و"قلبي حبك جدا جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".. بالاضافة إلى بعض أغاني ألبومه الخير "هو الأساس".

نجاحات محمد حماقي في 2024

على جانب آخر حصد حماقي فى 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

محمد حماقي ومهرجان قرطاج الدولي

كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعدها حماقي لعمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.