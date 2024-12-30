بدون بوتكس خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود في ربع ساعة فقط جربي الان

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رياض - احمد صلاح - توجد خلال النهار العديد من المشاكل المزعجة على الوجه والتي تؤثر على صحته وجماله ومظهره ، ومن هذه المشاكل ظهور الحبوب والبثور والجفاف والبقع الداكنة والتسمير والرؤوس السوداء في مناطق معينة من الوجه وغيرها ؛ بسبب كثرة من أجل معالجة هذه المشاكل لا بد من إتباع بعض الطرق ، فالقناع الطبيعي هو الخيار الأنسب ، في هذه المقالة سوف نفهم فوائد الخميرة والزبادي للوجه ، ونذكر بعض الأقنعة. من بين فوائد الخميرة والزبادي للوجه أنها تساعد على تبييض الوجه في غضون أيام قليلة. يزيل كل الزيوت الزائدة التي تتراكم على الوجه. يساعد على امتلاء الخدين. يعطي حيوية وحيوية للوجه. يزيل كل الأوساخ والبكتيريا العالقة فيه. حرره من كل المشاكل المزعجة التي شوهت مظهره. تقشير وتغذية الوجه.

لتسمين الوجه

عليكي بإستخدام بعض الخلطات التي تسمين الوجه حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة نحافة الوجه حيث تعتبر تلك المشكلة تسبب الإحراج للعديد من الفتيات وعلينا بإستخدام وصفة الخميرة والزبادي التي تعمل على تسمين الوجه خلال ثلاث ايام فقط وعلينا بتجنب إستخدام الفيلر والبوتكس الذي يسبب ضرر للبشرة.

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه نفخ الخدود

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض الوجه

مكونات خلطة الزبادي والخميرة للتبييض :

٦ملاعق من الزبادي صغيره

٦ ملاعق من الخميرة صغيره

٤ ملاعق من ماء الورد صغيره

طريقة استعمال خلطة الخميرة والزبادي :

قومي بخلط الزبادي والخميرة مع ماء الورد لتكوين خليط يسهل فرده على البشرة ثم قومي بفرد الخليط على الوجه بالكامل مع التدليك المستمر مدة عشر دقائق وتركه ليجف على البشرة ثم قومي بغسل الوجه بالماء الدافئ يمكنك استخدام هذه الخلطة مرتين اسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء

خلطة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه

مكونات :

٢ملعقة من الخميرة

٢ ملعقة من الزبادي

طريقة استعمال الخليط :

قومي بمزج المكونات سويا للحصول على خليط مثل العجين لفرده على الوجه ثم يترك مدة نصف ساعة حتى يجف ثم يغسل بالماء الدافئ قم يغسل بالماء البارد وللحصول على افضل النتائج يستخدم مرتين في الاسبوع

خلطة الخميرة والزبادي لنفخ الخدود

مكونات خلطة الخميرة لنفخ الخدود :

٢ ملعقة من العسل

٢ ملعقة من الزبادي

ملعقة من الخميرة

قطرات من الليمون

طريقة استعمال خلطة الخميرة لنفخ الخدود: