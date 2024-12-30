فقر الدم خلال الحمل: تهديد صحتك وصحة جنينك وكيفية تجنبه

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

خلال فترة الحمل، يحتاج جسم المرأة إلى كمية إضافية من الحديد لتلبية احتياجاتها واحتياجات الجنين النامي. نقص الحديد يؤدي إلى فقر الدم، وهو حالة شائعة أثناء الحمل ويمكن أن يكون له آثار سلبية على صحة الأم والجنين.

ما هو فقر الدم؟

فقر الدم هو حالة طبية تحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. خلال الحمل، يزداد الطلب على الحديد لبناء خلايا الدم الحمراء الجديدة، وإذا لم يتم تلبية هذا الطلب، فإن المرأة الحامل معرضة للإصابة بفقر الدم.

أسباب فقر الدم خلال الحمل:

نقص تناول الحديد: عدم الحصول على كمية كافية من الحديد من الغذاء.

زيادة الطلب على الحديد: خلال الحمل، يزداد حجم الدم بشكل كبير، مما يزيد من حاجة الجسم إلى الحديد.

زيادة فقدان الدم: قد يحدث فقدان للدم أثناء الولادة أو الإجهاض، مما يؤدي إلى نقص الحديد.

أعراض فقر الدم:

التعب والإرهاق

الدوخة

شحوب البشرة

ضيق التنفس

الصداع

الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية (مثل الطباشير أو الثلج)

أهمية الحديد خلال الحمل:

نمو الجنين: الحديد ضروري لنمو دماغ وجهاز عصبي سليم للجنين.

الولادة المبكرة: يمكن أن يزيد فقر الدم من خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

العدوى: يضعف فقر الدم الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الوقاية من فقر الدم:

تناول الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، البيض، الخضروات الورقية الداكنة (السبانخ، اللفت)، الفواكه المجففة (المشمش، الزبيب)، الحبوب الكاملة المدعمة بالحديد.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد من الأطعمة.

تناول المكملات الغذائية: قد يصف الطبيب مكملات الحديد إذا كانت هناك حاجة لذلك.

مكملات الحديد:

أفضل وقت لتناولها: من الأفضل تناول مكملات الحديد على معدة فارغة، ولكن إذا كانت تسبب اضطرابًا في المعدة، يمكن تناولها مع الطعام.

التفاعلات الدوائية: بعض الأدوية قد تتداخل مع امتصاص الحديد، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.

نصائح إضافية:

الفحوصات المنتظمة: يجب إجراء فحوصات الدم بانتظام خلال فترة الحمل لمتابعة مستوى الحديد.

الاستشارة الطبية: إذا كنتِ تعانين من أي من أعراض فقر الدم، يجب استشارة الطبيب.