العالم اليوم - زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لاستئناف العلاقات مع سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:23 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن بلاده تستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وأضاف زيلينسكي بعد أن اطلع على تقرير من وزير الخارجية آندري سيبها عن زيارته لسوريا التي جرت الإثنين: "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتعاون في المنظمات الدولية".

والتقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بوفد أوكرانيا برئاسة سيبها.

وقال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، إنه "ستكون هناك شراكات استراتيجية بيننا وبين أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

في المقابل، أكد سيبها أن بلاده سترسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وقبل أيام، أعلن زيلينسكي إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق التي كانت تستورد الغذاء من موسكو.