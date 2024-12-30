نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاده مع الفنانين في دار الإقامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده في أجواء دافئة ومليئة بالمحبة داخل دار إقامة كبار الفنانين، حيث شارك عدد من النجوم وأصدقاء أشرف زكي الاحتفال، معبرين عن تقديرهم لدوره الكبير في دعم زملائه ورعايته للفنانين من مختلف الأجيال.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في الوسط الفني، منهم فادية عكاشة، عواطف حلمي، المخرج محمد خورشيد، محمد الشال، حمدي العربي، سامي نوار، محمد الدمرداش، علي إبراهيم، جيهان السيد، سيد فضل، حسين مسعود، محمد مرشد، علاء أبو ليلة، والفنان محمود البنا، الذين أضفوا أجواء مميزة على الاحتفالية.

عيد ميلاد دكتور أشرف ذكي

دكتور أشرف ذكي في دار إقامة كبار الفنانين اليوم

كما إنتشرت صور الاحتفالية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أظهرت لحظات من السعادة والبهجة بين الحضور، الذين أشادوا بجهود زكي في تعزيز روح الأسرة الفنية.

احتفال بعيد ميلاد دكتور أشرف ذكي

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها، الفنان أشرف زكي، بطريقة مميزة، حيث وجهت له رسالة رومانسية عبرت فيها عن مشاعرها العميقة تجاهه ودوره الكبير في حياتها، وكتبت روجينا على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": ""كل سنة وأنت بطل قصة حياتى وكل سنة وأنت قلب مايا ومريم، كل سنة وأنت السند والأمان والحنية بلا حساب".