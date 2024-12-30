هكذا نعى محمد فؤاد وفاة أحمد عدوية

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان محمد فؤاد وفاة المطرب أحمد عدوية وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب معلقا:'"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"

ننعي ببالغ الحزن والأسي وفاة المغفور له بإذن الله الفنان الكبير / أحمد عدوية

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان"

فقدت الساحة الفنية المصرية، مساء اليوم الأحد أحد رموز الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

حيث أعلن نجله محمد عدوية الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

حيث وُلد أحمد عدوية في محافظة المنيا، لأسرة كبيرة كان ترتيبه فيها قبل الأخير بين 14 أخًا وأختًا.

ونشأ في كنف والده الذي عمل كتاجر مواشي، لكن طموح عدوية قاده إلى عالم الغناء، حيث بدأ مسيرته عام 1969 في شارع محمد علي الشهير بالقاهرة، من خلال الغناء في مقهى "الآلاتية".