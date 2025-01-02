نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب زينة ونسرين طافش عن العرض الخاص لـ فيلم الدشاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل اليوم صناع فيلم الدشاش بالعرض الخاص للفيلم في أحد مولات القاهرة وسط حضور كبير من صناع ونجوم الفن، وقد تغيب كلا من زينة ونسرين طافش عن حضور العرض الخاص.

ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش" دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا

الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحه، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

تفاصيل فيلم الدشاش:

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال زينة:

ويذكر أن آخر أعمال زينة هو مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.