انت الأن تتابع خبر تامر حسني يدعو لتكريم الأكفاء في حياتهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، منشور دعا فيه المعنيين والشركات والمؤسساتفي جميع المجالات، لتكريم موظفيها الأكفاء والمخلصين في حياتهم وليس بعد وفاتهم.



ونشر تامر مقطع فيديو له من حفل تكريم صديقه الملحن الراحل محمد رحيم، ظهر فيه إلى جانب ماس ابنة الموسيقار الراحل، أثناء تقديمهما ديو غنائي في الحفل.

وارفق تامر مقطع الفيديو برسالة كتب فيها: "في يوم تكريم حبيبي أسطورة التلحين العربي و صديق المشوار الموسيقار محمد رحيم كملت أمنيه صغيره كانت عنده إن بنته ماس تغني من ألحانه و إمبارح قدمتها و حققتله اللي كان نفسه يفرحها بيه و إخترتلها لحن من ألحانه مع الاوركسترا العظيمه على مسرح دار الأوبرا المصريه العريق بقيادة المايسترو الكبير مصطفى حلمي".

ووجه تامر الشكر لكل القيمين على حفل تكريم الراحل محمد رحيم، وأضاف داعيا المعنيين لتكريم موظفيهم قبل وفاتهم قائلا: "أطالب كل نقابات مصر و كل أصحاب الشركات و المؤسسات في جميع المجالات إنهم يكرموا موظفينهم الأكفاء و كل المخلصين اللي بينتموا ليهم يكرموهم و هماعايشين (كرموهم و هما عايشين )".