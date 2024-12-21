انت الأن تتابع خبر إزاي عايشين كل ده ومنعرفهاش .. 7 استخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تعلم عنها من قبل .. جربها حالا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد من أهم أدوات النظافة الشخصية التي يجب أن تتوفر لدى كل شخص ويكون لها دور كبير يساعدنا على الحماية من الأمراض ولكن الذي لم يخطر ببالنا يوما أن القصافة تستطيع القيام ببعض الوظائف الأخرى المختلفة عن هذه والتي بدورها توفر علينا الوقت والجهد

وظائف هامة لقصافة الأظافر

هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي تقوم بها قصافة الأظافر غير قص الأظافر وإزالة الجلد ومنها ما يلي:

يمكن استخدام القصافة لإزالة الشوائب الصغيرة مثل الشظايا أو القطع الصغيرة من الجلد.

تستطيع استخدام قصافة الأظافر في فك المسامير بديلا عن المفك.

يمكن من خلال اللسان الحديدي الموجود بها يمكنك تثبيت الهاتف المحمول لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

تستطيع القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال الفتحة الصغيرة الموجودة في الخيط التي يتم إدخال الخيط بها لتثبيته وسهولة القيام بهذه الأعمال.

يمكنك الاستعانة بها في فك علب الكرتون المغلفة بشريط من البلاستيك بديلا عن القاطع أو القطر.

وتستطيع استخدامها في حمل اعواد البخور وذلك من خلال وضع العيدان في الفتحة الصغيرة الموجودة بها ولكن يجب أن يتم وضع طبق تحتها لحمل الرماد.

فضلا على ذلك فهي تستخدم في فتح علب المشروبات الغازية والبرطمانات التي يتم فتحها لأول مرة.

أضرار استخدام القصافة أكثر من عام