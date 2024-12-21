انت الأن تتابع خبر طبيب سعودي يكشف 6 علامات تظهر في الجسم تنذر بقرب الإصابة بالسكري... اكتشفها الآن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل طبيب مختص في المملكة العربية السعودية قد قام بالإعلان عن بعض العلامات التي تظهر لتنذر من قرب الاصابة بمرض السكر، حيث ان هناك بعض العلامات التي في حال ظهورها على الفور فإن هذا يدل على بداية الاصابة بمرض السكر، ويجب على الفور البدء في متابعة التغيرات والذهاب إلى الطبيب المختص للتأكد من الاصابة لالمرض قبل التطورات الأخرى التي يمكن ان تحدث

علامات الاصابة بمرض السكر