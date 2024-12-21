انت الأن تتابع خبر طبيب سعودي يكشف 6 علامات تظهر في الجسم تنذر بقرب الإصابة بالسكري... اكتشفها الآن! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تصريحات رسمية من قبل طبيب مختص في المملكة العربية السعودية قد قام بالإعلان عن بعض العلامات التي تظهر لتنذر من قرب الاصابة بمرض السكر، حيث ان هناك بعض العلامات التي في حال ظهورها على الفور فإن هذا يدل على بداية الاصابة بمرض السكر، ويجب على الفور البدء في متابعة التغيرات والذهاب إلى الطبيب المختص للتأكد من الاصابة لالمرض قبل التطورات الأخرى التي يمكن ان تحدث
علامات الاصابة بمرض السكر
- تعتبر واحدة من اشهر العلامات التي تدل على الاصابة بمرض السكر هو الشعور بالتعب المستمر والارهاق والتنميل في كلا اليدين والقدمين، ليس هذا فقط بل ان الرغبة المستمرة في تناول السكريات والمعجنات تعتبر اشارة واضحة على الاصابة بالسكر.
- تعتبر الزوائد الجلدية التي تتواجد في منطقة بين الابطين وفي منطقة البطن او منطقة خلف الرقبة من العلامات التي تدل على الاصابة بالسكر.
- في حالة تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر فإن هذا يدل على الاصابة بالسكر.
- في حالة وجود اسوداد في منطقة خلف الرقبة او بين الابطين او بين الفخذين فغن هذا من العلامات الواضحة لمرض السكر.
- في حالة الشعور الدائم بالإرهاق والتعب وعدم القدرة على إجراء اي نشاط صغير فإن هذا يدل على الاصة بالسكر.
- إذا كنت تشعر بتنميل في القدمين او اليدين فإن هذا يدل على وجود مشكلة في تدفق الدم للاعصاب وهو من اشهر اعراض مرض السكر.