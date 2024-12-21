انت الأن تتابع خبر وصفه جباره للتخلص من الرؤوس السوداء بسهوله وبمكونات بسيطه وغير مكلفه في 5 دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الرؤوس السوداء من أكثر الأشياء التي تسبب المزيد من القلق والانزعاج الى العديد من الاشخاص لهذا من خلال موقعنا هذا سوف نقوم بتقديم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك المشكلة التي يعاني منها العديد من الاشخاص الى الابد حيث ذلك من خلال مكونات طبيعية وامنه على البشرة ولا تستغرق المزيد من الوقت

خلطة الزبادي والكركم

المكونات

علبه كبيره من الزبادي.

خمس ملاعق كبار الحجم من الكركم.

ملعقتين كبار الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا.

طريقة التحضير

نقوم باحضار وعاء وضع فيه كافه المكونات السابقه مسجدها معا جيدا حتى يتماسك قوام الخليط.

نقوم بترك الخليط جانبا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون من ثم تجفيفه جيدًا.

بعد ذلك نضع الخليط على الوجه ونقوم بتركه لمدة تتراوح من خمس عشر دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومن ثم تنشيفه ويوضع عليه مرطب يكون ملائم لنوع بشرتك.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع، وذلك لمدة شهرين متتالين.

خلطة العسل والبُن

المكونات

ربع كوب صغير من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من البُن.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من النشا.

طريقة التحضير