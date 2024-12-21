لابورتا: أبرمنا أفضل اتفاق اقتصادي بتاريخ الرياضة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - يرى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن الاتفاق الذي أبرمه ناديه مع شركة “نايكي” الأمريكية، يمكن اعتباره أفضل اتفاق اقتصادي في تاريخ الرياضة.

وسيحصل برشلونة بموجب العقد الجديد على مليار و700 مليون يورو حتى عام 2038 بالإضافة إلى 158 مليون يورو كمكافأة، سيتم توزيعهم على مدار سنوات العقد.

وقال لابورتا، في تقريره الافتتاحي خلال الجمعية الاستثنائية لبرشلونة: “هذا أفضل اتفاق اقتصادي في تاريخ الرياضة فيما يتعلق بالمعدات الرياضية.. أشكر شركة نايكي على فهمها قوة وعظمة برشلونة في عالم الرياضة.. نشعر بالقوة والعزم على استعادة النادي في جميع المجالات”.

وأضاف: “هذا الاتفاق يساعد على التعافي الاقتصادي. إنه اتفاق اقتصادي دون أن يضطر الأعضاء لدفع تكاليف إضافية، ودون تعريض ملكية النادي للخطر، إن نايكي وبرشلونة وصلا إلى إطار جديد من التعاون الاستراتيجي. نحن نتحدث عن علامة تجارية رائدة في عالم الرياضة”.

وتابع: “عندما وصلنا، لم تكن العلاقة مع نايكي في أفضل حالاتها. كانت هناك قضايا قانونية وعدم ثقة، وبالتالي، كان الخيار إما بناء تعاون أو الانفصال.. العملية لم تكن سهلة وكانت هناك لحظات صراع وأوضاع معقدة، وكان هناك وسطاء ساعدوا على إصلاح العلاقة”.

وواصل: “العقد مع نايكي كان سينتهي في عام 2028، لكن كان غير ملائم ويحتاج للتحديث، والمفاوضات نجحت في ضمان أن تكون العائدات تصاعدية، مع مراعاة الحاضر والمستقبل. إن العقد يحرر أصولاً تجارية لم تكن لدينا من قبل”.

وأردف: “هذا العقد يساعدنا على الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي تطلبها رابطة الليجا.. برشلونة قد عاد وهذا النجاح يعكس قوة شعار برشلونة وتنظيم النادي، بفضل العمل الجيد الذي تم إنجازه”.

وأتم بهذا الشأن: “برشلونة كان حازماً أمام جميع الذين يريدون مهاجمتنا. والنادي حقق في النهاية تفوقه في عالم كرة القدم وهذا النجاح نتيجة جهد جماعي يشمل النادي بأكمله وجميع من شاركوا في إبرام هذا الاتفاق”.