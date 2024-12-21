روبن نيفيز يقترب من الجاهزية

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رياض - احمد صلاح - اقترب البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الهلال، من الجاهزية والمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة المقبلة.

وواصل روبن نيفيز اليوم في البرتغال التدريبات التأهيلية استعدادًا للعودة إلى الملاعب رفقة الهلال.

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وبدأ روبن نيفيز في استخدام الكرة خلال التدريبات وهو ما يؤشر باقتراب جاهزيته للمباريات بعد التعرض للإصابة.

وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق عودة روبن نيفيز للتدريبات الجماعية بعد التعافي في يناير من العام الجديد 2025.