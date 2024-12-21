غلق مسام الوجه بطرق طبيعية بماسكات فعالة سهلة وسريعة التحضير منزليًا

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رياض - احمد صلاح - غلق مسام الوجه بطرق طبيعية ، وبشكل نهائي من أكثر ما تسعى إليه الفتيات، خاصةً أن وجود مسام واسعة في بشرة الوجه، من الأشياء المزعجة جدًا حيث يصعب معها وضع المكياج بشكل متناسق، إضافة لكونها تعد مزعجة حال رغبة الفتاة، في الحصول على بشرة نقية صافية، لذا نقدم لك أقوى ماسك غلق مسام الوجه نهائياً، وهو من أفضل الطرق المجربة والفعالة،ويغنيكي عن شراء كريم لغلق مسامات الوجه التجارية، التي يحتوي الكثير منها على مواد كيميائية الضارة بالبشرة، وبإمكانك تحضيره بطرق سهلة وسريعة، فتحضير ماسك لغلق مسام الوجه بالمنزل، لا يحتاج سوى بضع مكونات طبيعية، ستجدينها في مطبخك، كما ينصح معها باتباع الوصفة الكورية لتبييض الوجه ، وذلك للوصول لوجه مثالي بدون عيوب، في أسرع وقت، وبمكونات طبيعية منزلية سهلة التحضير.

غلق مسام الوجه بطرق طبيعية

إضافة إلى ما تم ذكره في السابق، سنلخص لك الوصفات مع فوائدها في كل فقرة، وبإمكانك الاستعانة بالوصفة المناسبة لطبيعة بشرتك، وبناء عليه فإليكي ثلاث خلطات ووصفات طبيعية ومجربة، وستلاحظين بعد استخدامها كل مرة، بانقباض في مسام الوجه المزعجة، وفي حال الاستمرار عليها، كما هو موضح مع كل تركيبة ووصفة، ستتخلصين من مسام الوجه الواسعة، بشكل نهائي.

ماسك عصيىر الليمون الطبيعي

استخدام ماسك عصيىر الليمون من الطرق الطبيعية المجربة غلق مسام الوجه بطرق طبيعية

والجدير بالعلم أن ماسك عصير الليمون، من أكثر الطرق الطبيعية المجربة والفعالة، التي تخلصك من مسام الوجه الواسعة بشكل نهائي، ويتكون الماسك من مكونات متوفرة في منزلك،

فقط اتبعي الخطوات التالية لتحضيرها بشكل دقيق كالتالي:

احضري مقدار من عصير ليمونة واحدة، يضاف إليها 2 ملعقة كبيرة من السكر، نخلطهم مع 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المزيج جيدًا، ثم نقوم بوضعه وفركه بلطف على مسام الوجه، لمدة 30 ثانية بحركات دائرية.

ثم نغسل الوجه بماء بارد مثلج، ويجفف الوجه.

يكرر وضع هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة ثلاث أسابيع، وسوف تلاحظين انقباض المسام الواسعة بشكل نهائي.

استخدام ماسك جل الصبار لغلق المسام نهائيًا

من المؤكد أن نبتة الصبار، من النباتات الشهيرة، بفوائدها المتعددة لحل مشاكل بشرة الوجه، ومن أبرز فوائد ماسك جل الصبار، العمل على تضييق مسام الوجه الواسعة، بطريقة آمنة وطبيعية ،

كما يمكنك تحضير الماسك في المنزل بسهوله، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا أحضري نبتة صبار، وقسميها إلى نصفين باستخدام السكين، ثم قومي بفصل الجل الداخلي للنبة، وضعيه في وعاء.

قومي بوضع جل الصبار في الثلاجة لمدة عشرة دقائق فقط، ثم أخرجيه وافرديه على بشرة الوجه مباشرة باستخدام فرشاة وضع الماسك المخصصة لذلك.

اتركيه على الوجه مدة 12 دقيقة، ثم قومي بغسل الوجه بماء بارد، وجففي وجهك برفق.

كرري وضع ماسك جل الصبار مرتين أسبوعيًا، لمدة ثلاث أسابيع سوف تتخلصين نهائيًا من مسام الوجه المزعجة بشكل ملحوظ.

ماسك ماء الورد وعصير الخيار

ماسك ماء الورد وعصير الخيار طريقة مجربة للتخلص من مسام الوجه

من أبرز المكونات الطبيعية، التي تساعد على تضييق مسام الوجه نهائيًا، فقط اتبعي التالي:

احضري حبة من الخيار، وقومي بتقطيعها شرائح ثم اضربيها في الخلاط، مع قطرات من المياه الباردة، ثم اسكبي الخليط في وعاء، وأضيفي للخليط خمس قطرات من ماء الورد النقي، وامزجيهما جيدًا.

قومي بفرد الماسك على الوجه باستخدام الفرشاة، واتركي الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم القيام بشطف وجهك بماء بارد مثلج، وجففي وجهك برفق.

كرري وضع الماسك مرتين أسبوعيًا، وستلاحظين انقباض مسام الوجه بشكل نهائي خلال ثلاث أسابيع.

ماسك ماء الأرز لتضييق مسام بشرة الوجه وخاصة الدهنية للدكتور آيه عسكر Dr Aya Askar

لمنقوع ماء الأرز فوائد لا تعد ولا تحصي، سواء للشعر أو البشرة، وفق شرح الدكتورة آيه عسكر، والتي سنذكرها بالترتيب التالي:

أولًا بإمكانك استخدام ماء الأرز لتطويل الشعر.

كما يعمل على ترطيب الشعر.

وكذلك يعطي للشعر مظهر صحي وناعم ولامع.

كما يعمل على تقوية الشعر ويحد من تساقطه.

إضافة إلى ما سبق، فان تأثيره على بشرة الوجه، يساعد في إزالة الكلف.

كما يعمل على ترطيب البشرة، والحفاظ على بشرة شبابية دائمة.

كذلك يقضي على ظهور تجاعيد، وآثار علامات التقدم المبكرة لعمر البشرة.

كما يعلاج حب الشباب.

كذلك أيضًا يعمل على غلق مسام البشرة، بشكل نهائي.

يتم تحضير الماسك بمكونين فقط، هما كوب من الأرز