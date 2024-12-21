هنا الزاهد تكشف حقيقة زواجها في 2025: هل ستدخل القفص الذهبي قريبًا؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد الجدل مجددًا حول حياتها الشخصية بعد تصريحاتها الأخيرة حول إمكانية زواجها في عام 2025. جاء ذلك خلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي” حيث أجابت بشكل مبهم عن سؤال حول ارتباطها القريب، مؤكدة أنها تتمنى الزواج ولكنها لم تحدد موعدًا محددًا.

أعمال فنية متنوعة في انتظار هنا الزاهد

على صعيد آخر، تستعد هنا الزاهد لعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث ستظهر في مسلسل “إقامة جبرية” الذي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية في 8 يناير المقبل، وتشارك في بطولة فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي سيعرض في السينمات في 26 ديسمبر الجاري، كما تنتظر عرض فيلم “ري ستارت” الذي يجمعها مع النجم تامر حسني.

تفاصيل عن أعمال هنا الزاهد الجديدة:

مسلسل “إقامة جبرية”: مسلسل دراما نفسية يشارك في بطولته نخبة من النجوم، ويجسد فيه هنا الزاهد دورًا جديدًا ومختلفًا.

فيلم “بضع ساعات في يوم ما”: فيلم درامي يجمع هنا الزاهد بمجموعة من النجوم، ويتناول قصة إنسانية مؤثرة.

فيلم “ري ستارت”: فيلم كوميدي يشارك فيه هنا الزاهد مع تامر حسني وعصام السقا، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة.

هذا وتعتبر هنا الزاهد واحدة من أبرز النجمات الشابات في الساحة الفنية المصرية، وتتمتع بشعبية كبيرة لدى الجمهور. أعمالها الفنية المتنوعة تثبت موهبتها الفنية الكبيرة وتجعلها واحدة من أكثر الفنانات الواعدات في المستقبل.