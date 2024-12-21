انت الأن تتابع خبر اليك خلطات العسل لحل مشكلة الشعر الجاف في أسبوع واحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر الجاف من انواع الشعر المتعددة التي تعاني منها العديد من السيدات سواء كان في العناية به او تسريحة، ولأن الشعر هو زينة كل فتاة، وامرأة فهم يودون معالجته بأي طريقة ممكنة، لهذا من خلال موقعنا هذا نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة السريعة التي تعمل على علاجه، وجعله يلمع وقوي، ويحميه من التساقط والتقصف.

خلطة العسل والنشا

المكونات

ربع كوب صغير من النشا.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من الكركم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب متوسط الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بمزج النشا والكركم معًا، ثم نقوم بإضافة العسل، والتقليب معًا جيدًا.

نقوم بعد ذلك بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند وتفليبهم معًا جيدًا لحين تماسك القوام.

نقوم بتطبيق المزيج على الشعر بعد غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، وتنشيفه جيدًا، ومن ثم غسله بعد مرور خمس وعشرون دقيقة بالماء الدافئ.

تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، ومن ثم ملاحظة الفرق.

خلطة العسل والبُن

المكونات

ربع كوب من العسل الأبيض.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلث كوب من البُن.

ثلاث ملاعق من زيت جوزة الهند.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بمزج البن مع الزبادي والعسل وتقليبهم جيدًا لحين تماسكهم.

نقوم بإضافة زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع إلى الخليط، مع التقليب المستمر، لحين تماسك القوام.

نقوم بارتداء غطاء الشعر، وغسله بماء دافئ بعد مرور خمس وعشرون دقيقة.

ينبغي تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات من كل شهر، وذلك لمدة ستة أشهر متتالية لحين الحصول على النتيجة المرجو بها.

الشعر التالف