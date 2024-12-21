روما يستهدف التعاقد مع أليجري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي روما يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليجري، بداية من الصيف المقبل.

وكان النادي الإيطالي أعلن خلال الأسابيع الماضية تعيين كلاوديو رانييري، بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن روما يخطط للتعاقد مع مدير فني صاحب سيرة ذاتية كبيرة، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن أليجري يعد أقرب المرشحين لشغل هذا المنصب، موضحة أن روما سبق وتواصل معه لقيادة الفريق، بعد إقالة إيفان يوريتش، لكنه رفض بدعوى أنه ليس التوقيت المناسب.

جدير بالذكر، أن أليجري بقي دون نادٍ منذ إقالته من تدريب يوفنتوس، في مايو/آيار الماضي