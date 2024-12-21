تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة للمسؤولين: كرموا موظفيكم وهم أحياء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار الفنان تامر حسني جدلاً إيجابياً واسعًا بعد نشره رسالة مؤثرة على حسابه الرسمي على إنستغرام، وذلك عقب حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم.

رسالة إنسانية عميقة:

وجه تامر حسني نداءً مباشراً إلى المسؤولين في مختلف القطاعات، داعيًا إياهم إلى تكريم الموظفين المخلصين والكفاءات خلال حياتهم وليس بعد وفاتهم. جاء هذا النداء بعد أن شهد تامر لحظة مؤثرة خلال حفل تكريم محمد رحيم، حيث قدم دويتو مع ابنته ماس، والتي كانت تحلم بأن تغني من ألحان والدها قبل وفاته.

تكريم محمد رحيم: حافز للتغيير

أكد تامر حسني أن حفل تكريم محمد رحيم كان بمثابة نقطة تحول، حيث أدرك أهمية تكريم الشخصيات البارزة والإبداعية خلال حياتهم للاستفادة من خبراتهم وإلهام الأجيال القادمة.

أصداء واسعة للرسالة:

لاقى منشور تامر حسني تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى عليه المتابعون على هذه المبادرة الإنسانية ودعوته إلى تكريم الكفاءات.