انت الأن تتابع خبر «كيراتين طبيعي لشعر ناعم».. وصفات فعالة لتنعيم وفرد الشعر في المنزل | هتقولي ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن طرق طبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود، دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر ولحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، والتي تمنح الشعر النعومة والفرد المطلوبين بشكل آمن وفعّال.

وصفة كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر

من بين الوصفات الأكثر شيوعًا التي تساعد في تنعيم الشعر وتنعيمه بطريقة طبيعية هي وصفة الحليب والعسل يمكن تحضير هذه الوصفة بمكونات بسيطة توجد في كل منزل:

المكونات:

ربع كوب من الحليب

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

طريقة التحضير:

1. في وعاء عميق، امزجي الحليب مع العسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، مع التأكد من توزيعه بشكل متساوٍ على جميع خصلات الشعر.

3. اتركي المزيج على شعركِ لمدة ساعتين على الأقل.

4. بعد انقضاء الوقت المحدد، اغسلي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

5. كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

وصفة البيض والعسل لفرد الشعر

وصفة البيض والعسل تعتبر واحدة من الوصفات الفعّالة لتنعيم الشعر وفرده، حيث يعمل البيض على تقوية الشعر بينما يساعد العسل في تغذيته وترطيبه لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقتان من العسل الأبيض

طريقة التحضير: