انت الأن تتابع خبر “تخلص من الكرش والبطن فى وقت قياسي”..حبة فقط من مطبخك قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن والدهون المتراكمة بسرعة الصاروخ!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك بعض العوامل المساعدة التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير فى نزول الوزن أو سد الشهية، ودائما ما يبحث الأشخاص الراغبين في النزول بالوزن إلى عناصر طبيعية آمنة وفعالة تقلل مخزون الدهون المتراكمة حول البطن، ومن أبرز هذه التوابل هو الحبهان، حيث أن وصفة الحبهان التي تحضير في المنزل، والتي تحتوي على خصائص ممتازة تساعد في تقليل الدهون المتراكمة إلى جانب تحسين عملية الهضم، كما تساهم في التخلص من الكرش.

وصفة الحبهان لإزالة الكرش

سوف تحتاج لتحضير وصفة الحبهان، مكونات بسيطة وهي بالتأكيد الحبهان ويكون مطحون، والماء الساخن، وفى البداية قم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون إلى كوب من الماء الساخن واتركه لمدة من خمس إلى عشر دقائق حتى تختلط المكونات جيداً، ثم تناول هذا المشروب على معدة فارغة صباحاً وسوف تلاحظي أفضل النتائج مع الاستمرار عليه.

فوائد مشروب الحبهان