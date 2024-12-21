انت الأن تتابع خبر أنسى الغازات خالص.. مشروب سحري موجود في بيتك يقضي على غازات البطن والانتفاخ في ثواني والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الغازات وانتفاخ البطن بشكل مستمر، وتتفاقم هذه المشكلة لديهم عند تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفّز الانتفاخ، مما يدفعهم غالبًا للبحث عن أدوية لتخفيف هذه الأعراض، وأشارت الدراسات المنشورة مؤخرًا إلى وجود مشروب طبيعي يتمتع بفعالية عالية في علاج الانتفاخ وطرد الغازات من الأمعاء في غضون دقائق.
مشروب فعال للقضاء على غازات البطن
- بأن الشاي الأخضر يُعد من المشروبات ذات الفوائد المتعددة؛ فهو لا يساعد فقط في خسارة الوزن، بل يُسهم أيضًا في تخفيف الانتفاخ وغازات البطن.
- وأوضحت الدراسات بأن الشاي الأخضر يساهم في تقليل مشكلات الانتفاخ ويحسّن صحة الأمعاء عبر تقليل اضطرابات بكتيريا الأمعاء، مما يجعله علاجًا سريعًا لمشاكل الجهاز الهضمي.
- وفي سياق متصل، نشرت مجلة “Molecules” تقريرًا يشير إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، إذ تُبطئ هذه المركبات من نمو الخلايا السرطانية، مؤكدة بأنه يقلل الحاجة إلى مسكنات الألم خلال فترة الدورة الشهرية للسيدات، حيث يُخفف من تقلصات البطن والرحم بفضل مركبات EGCG، التي تمنع إفراز البروستاجلاندين، وهو مركب يُفرزه الجسم استجابة للألم.
- وهناك العديد من الفوائد الأخرى لتناول الشاي الأخضر، ولعل أبرزها هو إمكانية المساهمة بشكل فعال في إنقاص الوزن وخاصة في حال الإلتزام بشرب كوب يوميًا وخاصة خلال ساعات الصباح، بجانب اتباع حمية غذائية لفترة ليس بالقصيرة.