أنشيلوتي: نريد إنهاء العام بالفوز على إشبيلية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة إشبيلية، غداً الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال أنشيلوتي: “نعود إلى سانتياغو برنابيو بعد الكثير من المباريات بالخارج، نريد أن ننهي عام 2024 بشكل جيد، إشبيلية يتنافس جيداً، ستكون مباراة صعبة، لكن الهدف سيكون إنهاء العام بالفوز”.

وأضاف: “لقد انتهت فترة تأقلم مبابي، وأظهر بالفعل نسخة جيدة، لكن لا يزال بإمكانه التحسن، لقد تعافى من إصابته الأخيرة وأراه أكثر حماساً، كان بحاجة إلى هذا الوقت، كما يحتاجه أي شخص، لكنه انتهى الآن”.

وعن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، علق قائلاً: “ستكون الليجا هذا الموسم أكثر تنافسية من الأعوام الأخيرة، لدى أتلتيكو كل الامكانيات للتنافس من أجلها وسوف يفعلون ذلك”.

وعن مسيرة ريال مدريد في عام 2024، قال: “لقد كان عاماً رائعاً، ربما لن يتكرر مرة أخرى، لا أعلم، سنحاول، لأن هذا الفريق يتمتع بمستوى عالٍ جداً، ربما كانت بطولة دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكثر سعادة، وهي كذلك دائماً، اللحظة الأسوء لا أعلم ربما الكلاسيكو لاننا لم نخسر الكثير هذا العام”.

وعن دافيد ألابا، أوضح: “هو يتدرب وسيعود مع المجموعة يوم 30 هذا الشهر، وسيكون متاحاً كما أعتقد، بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل”.