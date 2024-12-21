انت الأن تتابع خبر لا سحر ولا شعوذة كريم من الصيدلية خيال وحكاية تفتيح البشرة في 5 دقايق مش هتصدقي جمال بشرتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم بوبانا لتفتيح البشرة يعد من المنتجات المشهورة والفعالة في مجال العناية بالبشرة حيث يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ بفضل تركيبته المميزة التي تحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد في تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

يتميز كريم بوبانا

بتركيبة غنية بخلاصة العرقسوس وفيتامين سي وهما من المكونات التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة وحمايتها من أضرار أشعة الشمس كما يعمل على ترطيب البشرة بعمق مما يجعلها أكثر نعومة وحيوية.

لاستخدام كريم بوبانا بشكل صحيح يتم تنظيف الوجه جيدا باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة ثم يجفف الوجه بلطف بعد ذلك يتم وضع كمية صغيرة من الكريم على الوجه والرقبة مع تدليك لطيف بحركات دائرية حتى يمتص الجلد الكريم بشكل كامل.

ماسك لتفتيح البشرة