انت الأن تتابع خبر "محدش هيقولك عليها"..كيف تحافظ على شباب بشرتك؟ اكتشف أقوى كولاجين طبيعي لشدها وتفتيحها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الشيخوخة مصدر قلق شائع لدى العديد من النساء، حيث تظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الجلدية مع تقدم العمر، مما يدفع الكثيرات للبحث عن حلول طبيعية تُحافظ على شباب البشرة وجمالها وفي هذا المقال، نستعرض وصفات طبيعية مجربة تساعد في شد البشرة، تقليل التجاعيد، واستعادة النقاء والإشراق.

1. وصفة لبان الدكر: الكولاجين الطبيعي للبشرة

لبان الدكر يُعد خيارًا مثاليًا لمن يبحثن عن حلول طبيعية للعناية بالبشرة. فهو يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يعزز مرونة الجلد، يقلل من التجاعيد، ويُضفي مظهرًا شبابيًا.

المكونات:

1 ملعقة من مسحوق لبان الدكر

1 ملعقة من النشا

ماء الورد

1 ملعقة من الفازلين

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، امزجي لبان الدكر مع النشا والفازلين، ثم أضيفي ماء الورد تدريجيًا للحصول على خليط متجانس.

وزعي الخليط بالتساوي على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

الاستخدام المنتظم لهذه الوصفة يساعد في تقليل التجاعيد وشد البشرة بشكل ملحوظ، مما يمنحك مظهرًا مشرقًا وشابًا.

2. وصفة الخميرة: سر النضارة وشد البشرة

الخميرة ليست مجرد مكون للطهي، بل تُعد من العناصر الطبيعية المميزة في العناية بالبشرة فهي تعمل على شد الجلد، تحسين ملمسه، ومنحه إشراقة طبيعية.

المكونات:

2 ملعقة من الخميرة

2 ملعقة من ماء الورد

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

اخلطي الخميرة مع الكركم في وعاء حتى يتجانسا.

أضيفي ماء الورد وزيت جوز الهند تدريجيًا، وامزجي الخليط حتى يصبح بقوام كريمي.

طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

تساعد هذه الوصفة في شد البشرة، تقليل التجاعيد، وتحسين مرونة الجلد مع استخدام منتظم.

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