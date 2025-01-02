هل تناول الموز قبل النوم يحسن جودته؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر الموز من الوجبات الخفيفة الصحية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والتريبتوفان.

يعد الموز مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، الذي يساعد في استرخاء العضلات وتنظيم دورة النوم الطبيعية. كما يساهم المغنيسيوم في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، المرتبط بالتوتر، مما يسهل الدخول في النوم.

يحتوي الموز على التريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين، الذي بدوره يتحول إلى الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. وتشير الدراسات إلى أن التريبتوفان يمكن أن يحسن نوعية النوم ويقلل من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تهدئة العضلات، مما يقلل من التشنجات والاضطرابات الليلية مثل متلازمة تململ الساقين. وبالتالي، يساهم في الحصول على نوم هادئ وعميق.

يعزز الموز صحة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف مثل النشا المقاوم والبكتين، مما يسهم في تحسين الهضم. كما يساعد في تقليل التوتر الناتج عن مشاكل الأمعاء، مما يعزز جودة النوم.

يمكن أن يساعد تناول الموز في تحسين نوعية النوم بفضل محتواه الغني من المغنيسيوم، التريبتوفان، والبوتاسيوم. ومع ذلك، قد يختلف تأثيره من شخص لآخر حسب احتياجات الجسم وحساسيته لهذه المكونات.