هل الفلفل الأحمر يساعد في حرق الدهون شتاءً؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحرص العديد من الأشخاص على تناول الفلفل الحار، معتقدين أنه قد يساعد في إنقاص الوزن من خلال تقليل الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

أظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن الكابسيسين، المكون النشط في الفلفل الحار، قد يساهم في إنقاص الوزن من خلال تعزيز عمليات حرق الدهون في الجسم، وزيادة الشعور بالامتلاء، وزيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة.

كما أظهرت مراجعة علمية أجريت عام 2017 أن الكابسيسين قد يساعد في تنشيط الدهون البنية، وهي نوع من الدهون التي تساعد الجسم في الحفاظ على حرارته من خلال عملية تُسمى التوليد الحراري، مما قد يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

أشار المؤلفون أيضًا إلى أن الكابسيسين قد يعزز معدل الأيض الأساسي (BMR)، مما يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن. وفي دراسة أخرى أجريت عام 2018، تبين أن تناول 4 ملليجرام من مكملات الكابسيسين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم.

على الرغم من النتائج الإيجابية التي تم الوصول إليها، من المهم ملاحظة أن معظم الأبحاث تدرس تأثيرات مكملات الكابسيسين، وليس الفلفل الحار نفسه. إذ لا توجد كمية محددة من الفلفل الحار التي أثبتت فاعليتها في فقدان الوزن.

تتفاوت الجرعات في الأبحاث الحالية من 6 إلى 135 ملجم من الكابسيسين. كما أفادت دراسة عام 2018 بأن 4 ملليجرام كانت كافية لتحقيق بعض الفوائد.

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنظم المكملات الغذائية، إلا أنها لا تحدد جرعات معينة لهذه المكملات. لذا، يُنصح دائمًا بالتحدث مع الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، بما في ذلك الكابسيسين، خاصةً إذا كان الهدف هو استخدامها لفقدان الوزن.