النشاط البدني لفقدان الوزن .. ما تريد معرفته

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يلعب النشاط البدني دورًا أساسيًا في إدارة الوزن وفقدان الوزن بشكل صحي ومستدام. فالنشاط المنتظم لا يساهم فقط في تقليل الدهون الزائدة، بل أيضًا في تحسين اللياقة البدنية العامة.

يسهم النشاط البدني في زيادة استهلاك الطاقة وحرق السعرات الحرارية، مما يساعد في تقليل الوزن. كما يعزز من التوازن الهرموني في الجسم، ويقلل من تراكم الدهون في المناطق المختلفة.

– التمارين الهوائية (Cardio): مثل المشي السريع، الجري، السباحة، وركوب الدراجة، التي تساهم في حرق الدهون وزيادة قدرة التحمل القلبي.

– تمارين القوة (Strength training): مثل رفع الأثقال وتمارين المقاومة التي تساعد في بناء العضلات وتحسين القوة البدنية.

– تمارين المرونة (Flexibility exercises): مثل اليوغا، التي تعمل على تحسين مرونة الجسم، وتقليل التوتر والإجهاد.

النشاط البدني لا يقتصر على فقدان الوزن فحسب، بل يُحسن أيضًا من صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني و ارتفاع ضغط الدم.

قد يواجه بعض الأفراد تحديات مثل نقص الدافع، قلة الوقت، أو صعوبة البدء. يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال تحديد أهداف صغيرة، والمشاركة في الأنشطة المفضلة، بالإضافة إلى التعاون مع مدرب شخصي أو الانضمام إلى مجموعات رياضية.

دعم الأصدقاء والعائلة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الالتزام بممارسة النشاط البدني. كما أن المشاركة في الأنشطة الجماعية أو الانضمام إلى مجموعات يمكن أن تكون مصدرًا قويًا للتحفيز وتشجيع الشخص على الاستمرار.

يعد النشاط البدني جزءًا أساسيًا من أي خطة صحية لفقدان الوزن. من خلال الالتزام بروتين منتظم من النشاط البدني، يمكن للأفراد تحقيق أهدافهم بشكل مستدام وآمن، مما يعزز صحتهم العامة ويسهم في تحسين جودة حياتهم.