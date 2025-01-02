كونسيساو: لن أجعل ابني سعيداً .. وتدريب ميلان ليس مخاطرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 مساءً - تحدث سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان، عن مواجهة يوفنتوس، غداً الجمعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وستكون هذه المباراة الأولى للمدرب البرتغالي مع ميلان بعد أن تم التعاقد معه خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال كونسيساو: “وجدت فريقاً متواضعاً ولديه رغبة في التعلم وفهم ما يطلبه المدرب. هذا أمر مهم جداً، فهو أساس العمل الجيد”.

وأضاف: “لم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل، لكننا كنا فعالين في إيصال ما هو ضروري. كل مباراة تختلف عن الأخرى، وعلينا أن نواجه يوفنتوس برؤوس مرفوعة”.

وأردف: “يوفنتوس يضم لاعبين يتمتعون بجودة عالية، شباباً يعملون بجد ويفهمون اللعبة. إنه الفريق الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الإيطالي. يلعبون بتنظيم دفاعي جيد، وسنحتاج إلى إيجاد طريقة لتفكيك هذا التنظيم”.

وتابع: “لا أريد تقييد الموهبة، لكن علينا العمل كفريق واحد. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تعمل بها كرة القدم”.

ويتواجد فرانشيسكو نجل كونسيساو، ضمن صفوف يوفنتوس، وعلق على هذا الأمر قائلاً: “أنا لست عاطفياً على الإطلاق؛ أنا محترف. غداً سيكون ابني خصمي، وسيفكر بنفس الطريقة.. أريد الفوز عليه، كما يريد هو الفوز علي. آمل ألا أجعله سعيداً”.

وختم: “الحياة تتطلب المجازفة. لو لم أرغب في الوصول إلى هذا المستوى، كنت سأبقى في منزلي قرب كويمبرا. تدريب ميلان ليس مخاطرة، إنه شرف ومتعة”.