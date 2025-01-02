البطاطس المقلية.. هل تزيد دهون البطن؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحتل البطاطس المقلية مكانة بارزة كإحدى أكثر الوجبات الخفيفة شعبية في العالم، ولكن رغم مذاقها اللذيذ وشعبيتها الكبيرة، فإنها تشكل فخًا غذائيًا يؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، فضلاً عن المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تناولها بشكل مفرط.

تحتوي البطاطس المقلية على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، حيث تحتوي عبوة واحدة (100 جرام) منها على ما يقارب 500-600 سعرة حرارية، أي ما يعادل ربع احتياج الشخص البالغ من السعرات اليومية.

غالبًا ما تأتي هذه السعرات الحرارية من الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والسكر، وهي مكونات تساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن، خصوصًا عند تناول البطاطس المقلية بشكل متكرر.

سواء تم تناولها بشكل منفرد أو مع أطعمة أخرى، تشكل البطاطس المقلية وجبة عالية السعرات، مما يجعل الجسم يواجه صعوبة في معالجة هذه الطاقة الزائدة. ونتيجة لذلك، يتم تخزين هذه السعرات الزائدة على شكل دهون، خاصة في منطقة البطن.