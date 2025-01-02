انت الأن تتابع خبر الكشف عن أساطير الخليج الذين سيتم تكريمهم في نهائي خليجي 26 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت بعض الاتحادات عن مرشيحها بحفل جوائز أساطير الخليج على هامش نتيجة خليجي 26.

ورشحّ الاتحاد العراقي هدافه حسين سعيد، فيما رشحّ الاتحاد العماني حارسه التاريخي علي الحبسي في تكريم أساطير الخليج، بينما رشحّ الاتحاد الإماراتي إسماعيل مطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البحرين نظيره العماني يوم السبت المقبل في نهائي خليجي 26.

وكان منتخب البحرين قد تأهل إلى دور النهائي من النسخة الحالية من كأس الخليج على حساب منتخب الكويت صاحب الأرض، فيما تأهل منتخب عمان على حساب الأخضر.