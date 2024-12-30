نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر "أحمد خطاب" المدير الفني لفريق فاركو على تشكيلة فريقه لمواجهة سموحه ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وجاء التشكيل كالتالي:
حارس المرمى:
شيكا
خد الدفاع:
ياسين السيد. عزمي غوما. أحمد شريف. أحمد جمال
خط الوسط:
عمرو ناصر. أحمد محمد. محمود عماد. محمد عز
خط الهجوم:
وليد علي. جيفرسون انكادا.
وعلى مقاعد البدلاء:
بنچامين. محمد جميل. نداي. زهير المترجي. عمر رضا
ياسين محمد. محمد فخري. أحمد عوض. جابر كامل.
ويحتل فاركو المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بينما يأتى سموحه فى المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.