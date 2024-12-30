الرياضة

تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - استقر "أحمد خطاب" المدير الفني لفريق فاركو على تشكيلة فريقه لمواجهة سموحه ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 
وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: 
شيكا

خد الدفاع: 
ياسين السيد. عزمي غوما.  أحمد شريف. أحمد جمال

خط الوسط: 
عمرو ناصر. أحمد محمد.  محمود عماد. محمد عز

خط الهجوم: 
وليد علي. جيفرسون انكادا.

وعلى مقاعد البدلاء: 
بنچامين.  محمد جميل. نداي. زهير المترجي.  عمر رضا 
ياسين محمد. محمد فخري. أحمد عوض. جابر كامل.

ويحتل فاركو المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بينما يأتى سموحه فى المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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