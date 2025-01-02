نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على استراتيجية برشلونة لتسجيل دامي اولمو.. تفاصيل نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة الCHTV الإسبانية عن استراتيجية برشلونة لتسجيل داني اولمو كلاعب ضمن صفوف الفريق، برغم الأزمة التي يعاني منها وعدم وجود أموال كافية.

كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط،جاء تسجيله لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.

قال دافـيـد ايـبـانـيـز (صـحـفـيَ):

- البارسا أخبر اولمو وفيكتور إنه سيتم تسجيلهما يوم الجمعة القادم.

استراتيجية برشلونة لتسجيل داني أولمو

قال مـارتـا رامـون صحفي (RAC1)

استراتيجية نادي برشلونة تعتمد على قبول الاتحاد الإسباني بأن قضية داني أولمو تعتبر "قوة قاهرة" وهو ما تنص عليه اللوائح.

وفقًا لما ورد من النادي، فإنهم يتوقعون غدًا الدخول ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1/1، بفضل الإيرادات الناتجة عن بيع المقاعد، ما سيتيح لهم الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني لتسجيل اللاعبين.

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو بلباو في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية يوم ٩ يناير المقبل.