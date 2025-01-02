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أحمد جودة - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم ستكون شرسة للغاية.

أنشيلوتي: المنافسة شرسة على لقب الدوري الإسباني

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل مواجهة فالنسيا غدا في مباراة مؤجلة: "تراجع برشلونة لم يتوقعه أحد ويخلق حالة من الشكوك حول أجواء المنافسة، ويقلل أيضا من النقاط التي يحتاجها أي فريق لحسم اللقب، وأعتقد أن الحصول على 90 نقطة سيكون كافيا للفوز به".

وانتقل المدرب الإيطالي للحديث عن أزمة داني أولمو وعدم قيده في قائمة برشلونة، مضيفا "لا أعرف تفاصيل الموضوع، ولكن ما أؤكد عليه أنني أحترم جميع الأندية والجهات المختصة، وأيضا اللوائح والقوانين".

وبشأن حاجة ريال مدريد لصفقات جديدة في الشتاء، أجاب كارلو "الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي سيكون صعبا للغاية لأنه تنتظرنا مباريات عديدة هذا الشهر، لذا سننتظر ما سيحدث، وأرى أن الوقت غير مناسب للحديث عن الصفقات وأؤكد أنني سعيد بالقوام الحالي للفريق".

وأشار "دافيد ألابا بات جاهزا للمشاركة في المباريات وهو ما سيمنحنا فرصة لتدوير التشكيل الأساسي خاصة على مستوى خط الدفاع الذي يعد أكثر المراكز التي تعاني من نقص عددي لدينا".

وشدد مدرب ريال مدريد على صعوبة مواجهة فالنسيا، مشيرا إلى أن تعاقد المنافس مع مدرب جديد سيعطي لاعبيه حوافز إضافية بخلاف صعوبة أجواء ملعب ميستايا.

وأتم أنشيلوتي تصريحاته ردا على أحد الصحفيين "أشكرك على تذكيري بأن الفريق لم يحقق نتائج جيدة في آخر مباراتين بعد الإجازات، هذا حافز لنا للرد بقوة غدا".